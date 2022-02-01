Глава Минобороны Украины призвал принять закон о легализации оружия и упорядочить его оборот

В Украине нужно принять закон о легализации оружия – сейчас оборот регулируется отдельными документами.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Раде, пишет «Лига.net».

- Я убежден, что это нужно сделать – в Украине нет закона, регулирующего оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется, - подчеркнул он.

Резников добавил – он верит, что «украинский парламент оборот оружия нормирует на уровне закона».

Ранее в интервью «РБК-Украина» Резников уточнял, что «оружие должно быть легализовано, описано – кто какое огнестрельное оружие должен иметь».

- Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, - сказал министр.

Напомним, ранее в МВД Украины выступили против легализации короткоствольного оружия.