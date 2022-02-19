Вице-губернатор Гранатуров заверил, что николаевский русский театр реставрируют до конца 2022 года: «Работаем по графику»

Николаевский художественный академический русский драматический театр обещают отремонтировать и отреставрировать до конца 2022 года.

Об этом заявил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Вице-губернатор заявил, что из выделенных почти 40 миллионов на реставрацию театра пока освоили около 18 миллионов.

— Это не очень просто было, поверьте мне, попасть в этот список объектов. И не очень большая сумма для реставрации, где-то под 40 миллионов гривен. Работаем по графику. Ввиду того, что средства мы получили в ноябре, мы смогли освоить 17-18 миллионов, и сейчас продолжается финансирование, продолжается работа, - сказал Гранатуров.

Ремонт идет, но реставрацию фасада пока начать не могут – не позволяют погодные условия. Весной, по информации Гранатурова, уже приступят к фасаду.

— В чем там трудности? Все работы по утеплению, капитальному ремонту кровли проводятся и сейчас. Но реставрационные работы исторического фасаду, они могут проводиться только в соответствующих погодных условиях. Эти условия у нас будут только весной – апрель-май, я имею в виду, не ранььше. Я уверен, что в этом году полностью будет освоена вся сумма. Ремонт внешний и внутренний будет окончен. Подрядчик работает неплохо, его контролирует департамент капстроительства, театр и мы тоже, - сообщил вице-губернатор.

Также он заверил, что до конца 2022 года работы будут завершены.

— Качество, как отмечают наши специалисты, в нормативе. Все как нужно. Будем уверены, мы закончим в этом году полностью ремонт российского художественного академического драматического театра. Кстати, театр работает, - добавил замглавы ОГА.

Ранее сообщалось, что Николаевский художественный академический русский драматический театр попал в перечень памятников культурного наследия, которые должны отреставрировать в рамках проекта «Большая реставрация».