«Коллектив работает спокойно»: Гранатуров рассказал о текущей ситуации в николаевской «инфекционке»

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров рассказал о том, как на сегодняшний день обстоят дела в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Гранатуров отметил, что коллектив работает спокойно, однако существуют проблемы, которые были созданы предыдущим руководством.

— Коллектив работает спокойно. Есть определенные трудности, которые были созданы этой искусственной ситуации, они связаны с хозяйственной деятельностью, с финансированием, я имею в виду, работу экономического блока, бухгалтерии, заместителей. Была большая эмоциональность, она не давала объективно там работать, - сказал Гранатуров.

Также он отметил, что больница, по-прежнему, очень загружена, кареты экстренной медпомощи беспрепятственно проезжают на территорию медучреждения. Помимо этого, Гранатуров прокомментировал решение суда заблокировать проведение конкурса на директора КНП до момента начала судебного процесса.

— Это обычная юридическая практика, он (конкурс - ПН) не заблокирован. Его невозможно заблокировать, потому что его не объявляли, - добавил вице-губернатор.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины подтвердили, что нынешнюю исполняющую обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярославу Студзинскую назначили законно.