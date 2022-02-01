«Если я дам в морду – вы не встанете»: Шустер ответил Бутусову на его поведение в прямом эфире

Ведущий программы «Свобода слова» Савик Шустер и главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов устроили перепалку в эфире передачи на телеканале «Украина» 18 февраля.

Как известно, в этом эфире Бутусов подрался с народным депутатом «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем.

Уже после драки Шуфрич обвинил нардепа от «Евросолидарности» Петра Порошенко в том, что он подписал Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а «потом говорит, что это измена».

– Человек, который подписал Минские соглашения и сказал, что их нельзя выполнять Зеленскому, – это действительно подонок, и он отвечает за жизни людей, которые могут погибнут, – сказал Шуфрич.

Порошенко назвал нардепа «провокатором», отметив, что не будет на это реагировать.

– Может, вы его все-таки уймете. Он [Шуфрич] ведет вместо вас программу, – обратился к Шустеру Бутусов.

Савик Шустер в ответ попросил не провоцировать его.

– Если я дам в морду – вы не встанете. Вы меня провоцируете… Шуфрич ведет программу, а не я веду… Так подождите, вы ведете программу, потому что вас все смотрят, вы деретесь… Вы не правы, потому что руками и ногами проблемы не решают. Проблемы решают головой. Если она есть, то проблемы решаются, а если головы нет, то не решаются, – сказал ведущий Бутусову.