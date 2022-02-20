Австралийские ученые намерены испытать на слепых людях бионические глаза

Группа австралийских ученых намерена испытать на людях устройства под названием «Феникс 99» с живыми тканями, чтобы помочь слепым людям вновь увидеть свет.

Об этом сообщает BBC.

В прошлом году маленькая отара овец в Австралии прожила три месяца с искусственными бионическими глазами, вживленными позади сетчатки. Результат оказался положительным.

Проект осуществляет коллектив ученых из университетов Сиднея и австралийского штата Новый Южный Уэльс.

«Феникс 99» связан беспроводным контактом с крошечной видеокамерой, закрепленной на очках, и стимулирует активность сетчатки.

Сетчатка - слой светочувствительных клеток в задней части глаза. Они преобразуют свет в электрические импульсы, которые через зрительный нерв поступают в мозг, и в нем возникает картинка.

«Феникс 99» принимает изображения с видеокамеры и возбуждает зрительный нерв, при этом обходя бездействующие клетки сетчатки и стимулируя те, которые еще способны к работе.

– Не было никаких нежелательных реакций со стороны прилегающих к устройству тканей. Мы полагаем, что оно может находиться на своем месте много лет, - говорит Сэмюэл Эгенбергер из Школы биомедицинской инженерии при Сиднейском университете.

По данным ВОЗ, не менее 2,2 млрд человек в мире страдает от расстройств зрения, от незначительного снижения до полной слепоты. Ущерб от этого для мировой экономики оценивается в 25 млрд долларов в год.

Лечение слепоты при помощи бионических глаз пока находится на самом начальном этапе, но современные технологии, как мы знаем, прогрессируют быстро. Одно из исследований оценивает глобальный рынок этих услуг к 2028 году в 426 млн долларов.

– Технологические достижения создают новый облик офтальмологии, - говорит доктор Диана Хилал-Кампо, врач-окулист из штата Нью-Джерси. - Инновации не только позволяют ставить более точные диагнозы, но и двигают вперед методы лечения.

В качестве примера она приводит другой бионический глаз, «Аргус II» от американской фирмы Second Sight («Второе зрение»), которым уже пользуются свыше 350 человек во всем мире.

Сейчас Second Sight занимается новым продуктом под названием «Орион». Это мозговой имплант, который, как утверждает его создатели, сможет излечивать практически все разновидности глубокой слепоты. Проект находится на начальной стадии клинических испытаний.

Другие подобные системы – «Прима» от французской компании Pixium Vision и «Бионическая глазная система» от австралийского разработчика Bionic Vision Technologies.

По словам Хилал-Кампо, главной проблемой на сегодняшний день является высокая цена подобных устройств, что делает их доступными немногим. Например, «Аргус II» стоил около 150 тысяч долларов.

К тому же, поскольку технология пока в зачаточном состоянии, результат не всегда оказывается удовлетворительным.