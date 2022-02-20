Военнослужащие николаевской бригады морпехов провели учения на танках

Танкисты николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского усовершенствовали навыки вождения боевых машин в сложных условиях местности.

Об этом сообщили в пресс-службе 36-й бригады.

Во время занятия военнослужащие преодолевали разные препятствия. По итогам занятий морские пехотинцы показали отличные результаты.

«Постоянная тренировка и совершенствование навыков – признак лучших, так что победа будет за нами!» – говорится в сообщении морпехов.

Напомним, как на Николаевщине морская пехота провела учения с резервистами – задействовали танки и тренировали городской бой.