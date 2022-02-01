Жительнице Николаева, которой медики диагностировали меланому, необходима финансовая помощь

Жительница Николаева Наталья Бойчук, которой диагностировали меланому 3-й стадии, нуждается в финансовой помощи.

Об этом сообщили родственники Натальи.

Уже длительное время Наталья борется с онкологией. Для поддержания и нормализации состояния нужно лечение дорогостоящими препаратами.

Это заболевание ей диагностировали в мае 2020 года, тогда ей удалили опухоль кожи правой стопы. (Заключение: эпителиоидно-веретеноклеточная меланома с изьязвлением III стадия инвазии). В июле 2020 года случился рецидив, в святи с чем медики удалили опухоль правой голени.

В декабре 2021 года врачи провели пахово-подвздошную лимфодиссекцию.

Сейчас Наталье рекомендовано лечение препаратом Китруда. Стоимость одного курса – в среднем 115 тысяч гривен, но его цена колеблется в зависимости от курса доллара.

«На сегодняшний день требуется 5 курсов. Если есть возможность, каждая гривна дорога!!!» – сообщили родственники женщины.

Реквизиты для сбора:

Приватбанк: 5168 7456 0501 8594 (Бойчук Наталья Александровна)