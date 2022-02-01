На Николаевщине разыскивают 17-летнего парня, который ушел из дома и пропал

В Вознесенском районе полиция разыскивает подростка, ушедшего из дома 19 февраля и пропал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Вознесенское районное управление полиции разыскивает 17-летнего Письменного Дмитрия Александровича, который 19 февраля днем ушел из дома в поселке Александровка Вознесенского района и до настоящего времени не вернулся.

Приметы : рост около 165 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза голубые.

Был одет: короткая куртка синего цвета, брюки синего цвета, черная тканевая обувь.

Имеет дефекты речи.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51 , 066-912-50-27, 102.