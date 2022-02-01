В Березанском районе пройдут военные учения 28-й ОМБр

В ближайшие две недели 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода будете проводить учения на территории Одесской и Николаевской областей.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Внимание!!! С 20 февраля по 5 марта в городе Одесса, в Одесском районе, а также в Березанском районе Николаевской области будут проводиться тактические учения с применением военной техники. Просим простить за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Также в ОМБр напомнили о запрете на освещение перемещения военной техники в соцсетях и средствах массовой информации.

Справка

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода — военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. По организационно-штатной структуре входит в состав ОК «Юг» СВ ВС Украины.

С 2019 года бригада носит почетное название в честь Рыцарей Зимнего Похода — участников Первого зимнего похода, рейдовых действий по тылам Красной и Добровольческой армий во время Первых освободительных соревнований.