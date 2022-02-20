СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине зафиксировали 17,5 тысяч подтвержденных случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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10:32 За сутки, 19 февраля, в Украине зафиксировали 17 448 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Уточняется, что из них 1 473 – детей и 142 медработника. Об этом сообщают в Минздраве.

29 528 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8326 человек, вторую дозу – 13041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную дозу – 8068 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 172 человека; летальных исходов – 152; поправилось – 11 963 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 720 771 человек; поправилось – 3 938 459 человек; летальных исходов – 104 518; проведено ПЦР-тестирование – 19 373 373.

С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, получили две дозы – 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу – 26 432 человека, бустерную дозу – 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.