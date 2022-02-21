Впервые в истории города: В этом году в Николаеве пройдет съезд тепловиков со всей Украины

В этом году в Николаеве впервые в истории города пройдет съезд представителей теплоснабжающих предприятий Украины.

Об этом во время пресс-коныеренции сообщил директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

По его словам, съезд тепловиков Украины запланирован на 1 июня. В Николаеве он пройдет по ряду причин.

- Первый - 50 лет предприятию. Второй - Николаев никогда еще не собирал тепловиков Украины. Третий - окончание реализации проекта Мирового банка, - отметил директор ОКП Логвинов.

Напомним, по словам Николая Логвинова, главной проблемой ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» является старение коллектива. Чтобы решить эту проблему предприятие заключило договора с рядом ВУЗов на проведение дуального обучения.