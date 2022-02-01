В Николаевской области за сутки выявлено 945 новых случаев коронавирусной инфекции

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20.02.2022 11:01

На 20 февраля в Николаевской области выявлено 945 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 20.02.2022 из всех 141 540 (+945) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 82296 (+373);

г. Первомайск – 9080 (+100);

г. Южноукраинск – 5104 (+16);

г. Вознесенск – 3181 (+16); Очаков – 2483 (+39

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 401 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+13) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3219 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больныхCOVID-19 в сутки – 452, всего – 120122.Умерловсего от последствий COVID-19 – 3492, в сутки – 7.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 20.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1163 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 75 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 103 больных и 33 человека с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 156 больных;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 124 больных и 11 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 87 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 78 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 85 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 61 больной;

- Очаковская многопрофильная больница – 47 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 20 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 25 больных и 9 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 33 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 47 больных и 4 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 74 больных и 6 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 29 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 34 больных и 9 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 10 больных.

По состоянию на 20.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности :

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 1254,42 (при допустимом менее 75,0);

-загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,89% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2320,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 97,69 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 28,13% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: -6,82% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 20.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 46,15%.

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