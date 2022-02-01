В Николаевской области за сутки выявлено 945 новых случаев коронавирусной инфекции

- городская детская больница №2 г.Николаева – 34 больных и 9 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 74 больных и 6 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 33 больных и 1 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 25 больных и 9 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 124 больных и 11 человек с подозрением;

- городская больница №3 г. Николаева – 103 больных и 33 человека с подозрением;

По состоянию на 20.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности :

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 1254,42 (при допустимом менее 75,0);

-загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,89% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2320,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 97,69 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 28,13% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: -6,82% (при допустимом не более +50%).