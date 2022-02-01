В Николаевской области за сутки выявлено 945 новых случаев коронавирусной инфекции

На 20 февраля в Николаевской области выявлено 945 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
г. Николаев – 82296 (+373);
г. Первомайск – 9080 (+100);
г. Южноукраинск – 5104 (+16);
г. Вознесенск – 3181 (+16); Очаков – 2483 (+39
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 401 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+13) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3219 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больныхCOVID-19 в сутки – 452, всего – 120122.Умерловсего от последствий COVID-19 – 3492, в сутки – 7.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 20.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1163 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 75 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 103 больных и 33 человека с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 156 больных;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 124 больных и 11 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 87 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 78 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 85 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 61 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 47 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 20 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 25 больных и 9 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 33 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 47 больных и 4 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 74 больных и 6 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 29 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 34 больных и 9 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 10 больных.
По состоянию на 20.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности :
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 1254,42 (при допустимом менее 75,0);-загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,89% (при допустимом не более 65%);- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2320,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 97,69 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 28,13% (при допустимом не более 20%);- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: -6,82% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 20.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 46,15%.