Владимир и Елена Зеленские почтили память героев Небесной сотни

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Главы государства.

Президент вместе с первой леди установили лампадки у креста на месте гибели Героев Небесной Сотни по улице Институтской в ​​центре Киева.

«Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни – соотечественников, без колебаний отдавших свою жизнь за желаемую нашим народом свободу, за право жить в независимом государстве, в семье европейских народов», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства назвал подвиг активистов свидетельством несокрушимости украинского народа, который продолжает бороться за свое будущее

Зеленский подчеркнул, что украинцы продолжают демонстрировать мировому сообществу свое единство и преданность демократическим ценностям, за которые положили жизнь и Герои Небесной Сотни на Майдане, и воины на востоке Украины.

Президент и первая леди ударили в Колокол Достоинства, который был изготовлен по поручению Главы государства с целью чествования подвигу Героев.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта.