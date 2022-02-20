NASA опубликовали необычную фотографию, сделанную на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовали новую фотографию, сделанную марсоходом Curiosity. Снимок вызвал оживленную дискуссию в интернете.

Об этом сообщает 3Dnews.

На кадре запечатлена твердая порода достаточно необычной формы.

Кадры привлекли внимание писателя Пола Скотта Андерсона. Он заметил на них необычный предмет, чем и поспешил поделиться с пользователями сети Twitter.

«Взгляните на этот великолепный камень, который марсоход Curiosity нашел на Марсе», - прокомментировал он

Check out this groovy rock that the Curiosity rover just found on Mars yesterday. 👀🪨🔴 pic.twitter.com/2xZuMrI3wF — Paul Scott Anderson (@paulsanderson) February 15, 2022

Публикация вызвала интерес у общественности и послужила причиной оживленной дискуссии, в ходе которой пользователи предлагали разные теории происхождения необычного камня.

Андерсон заявил, что несмотря на то, что NASA публикует снимки Марса в открытом доступе, в его адрес поступило уведомление о необходимости прекратить противоправные действия от компании, которая утверждает, что владеет NFT-токеном, подтверждающим право на владение снимком.

Учёные, которые занимаются исследованием Марса, пришли к выводу, что миллиарды лет назад кратерные озёра были обычным явлением на планете. Когда воды в кратере становилось слишком много, она переваливалась через край, в результате чего происходили масштабные наводнения, прорезавшие речные русла. Вполне вероятно, что найденный марсоходом камень был отшлифован одним из таких течений миллиарды лет назад.

Напомним, что ранее космический телескоп сфотографировал взаимодействующие галактики из созвездия Андромеда.