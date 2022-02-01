«Мы должны помнить те события»: В Николаеве почтили Героев Революции Достоинства

В воскресенье, 20 февраля, в Николаеве почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства, - Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

В мероприятии приняли участие глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, его заместители - Георгий Решетилов, Юрий Гранатуров, Роман Пашнев, председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, заместитель городского головы Николаева Виталий Луков, депутаты областного и городского советов, военнослужащие, представители духовенства, волонтеры Николаева.

Глава ОГА Виталий Ким отметил необходимость чествовать память погибших, которые боролись за свободу и независимость.

- В День Героев Небесной Сотни мы должны чтить тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего будущего. Чувство достоинства и чести, право на самоопределение – главные ценности украинцев. Эти черты объединяют наших героев – борцов за свободу и независимость Украины разных времен, - сказал глава области.

Глава областного совета Анна Замазеева призвала помнить события на Майдане.

- Сегодня мы чтим память людей, которые отважно выступали против власти того времени. Людей, героически боровшихся за будущее Украины. Мы должны помнить эти события, чтобы никогда не допустить снова, - сказала она.

С пожеланиями оставаться достойными гражданами своей страны к собравшимся обратилась мать погибшего Героя Сергея Кемского – Тамара Кемская.

Память погибших почтили минутой молчания и панихидой.

Отметим, что 20 февраля в Украине на государственном уровне чествуют День памяти Героев Небесной Сотни, вспоминая трагические дни массовых расстрелов протестующих во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Памятный день установлен указом Президента Украины 11 февраля 2015 года с целью увековечения великой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного чествования подвигу Героев Небесной Сотни.