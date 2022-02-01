В Пекине завершились зимние Олимпийские игры – победила Норвегия, у Украины 25-е место

В воскресенье, 20 февраля, закончились зимние Олимпийские игры - 2022. В них победила сборная Норвегии.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Олимпийских игр.

В Пекине состоялась торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских Игр-2022. В международных соревнованиях приняли участие 95 стран. Первое место заняла сборная Норвегии, завоевав 37 медалей, серебро получила Германия, третье место - Китай. В свою очередь, Украина, Испания, Эстония, Латвия и Польша разделили 25-ое место.

Украинская сборная завоевала одну медаль: в соревнованиях по фристайлу серебряную награду получил николаевец Александр Абраменко. Спортсмен уже вернулся в Киев и заявил, что посвящает выигранную медаль в Пекине всем украинцам.

Часть украинской делегации уже покинула столицу Китая. Среди оставшихся спортсменов - биатлонистка Елена Билосюк, которая понесет государственный флаг Украины на церемонии закрытия соревнований.

Известно, что 35-летняя спортсменка заболела коронавирусом и пропустила почти все соревнования. Однако она успела восстановиться к женской эстафете, в которой помогла украинкам финишировать с 7-м результатом. Положительный тест на коронавирус также не позволил выступить Ивану Шмуратко - единственному представителю в одиночном мужском катании, а также биатлонистке Дарье Блашко.

Стоит напомнить выступление украинской фигуристки, Анастасии Шаботовой: 16-летняя спортсменка надела вышитую рубашку с элементами национального орнамента, а для музыкального сопровождения Анастасия выбрала композицию Николая Леонтовича «Щедрик». Девушка заняла 7-е место в квалификации в командных соревнованиях и 30-е место в короткой программе.

Напомним также, что участие в международных соревнованиях повлекло за собой конец профессиональной карьеры украинской лыжницы Валентины Каминской. Спортсменку «поймали на допинге».

В то же время, для украинской биатлонистки Валентины Семеренко Олимпиада закончилась раньше. По состоянию здоровья 36-летняя спортсменка была вынуждена покинуть соревнования и вернуться в Киев.