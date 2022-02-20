Первая половина предстоящей недели в Николаевской области пройдет почти без осадков

С 21 по 23 февраля на территории Николаевской области ожидается в основном солнечная с переменной облачностью погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометеоцентра.

В понедельник, 21 февраля, дневная температура поднимется до +9…+11 градусов. Ночью ожидается 1-…+1 градусов. Переменная облачность.

Во вторник, 22 февраля, ожидается слабый дождь. Днем синоптики прогнозируют +9…+11 градусов и +3…+5 ночью.

В среду, 23 февраля, днем температура составит от +7 до +9 градусов, ночью +3…+5. Без осадков, переменная облачность.