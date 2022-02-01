Украинская компания построила и успешно провела испытания электросамолета

Украинская компания Aeroprakt, которая специализируется на разработке и производстве легких самолетов, самодельных самолетов и сверхлегких самолетов в виде комплектов для любительской постройки и готовых к полету самолетов, построила и успешно провела испытания электросамолета.

Об этом идет речь в выпуске Youtube-блогера Виктора Михайлова, который ведет блог Plane Ukraine посвященный малой авиации Украины.

«Это просто нереально. Просто невероятно. Мы только что видели, как он поднялся в воздух. Смотришь и понимаешь, что это будущее, которое происходит сейчас. Электросамолет», - делится эмоциями блогер, показывая кадры того, как при помощи батареи - электродвигателя в небе летит украинская самолет.

По словам Михайлова, конструкция самолета имеет особенности.

«Самолет отличается от тех Aeroprakt, что сейчас производятся. Во-первых, у него тандемная посадка, то есть один пассажир сидит позади другого. Таким образом меньшее сопротивление воздуха. То есть для электросамолета это самый оптимальный вариант. Меньше сопротивления - меньше расход энергии. Еще одна особенность – у самолета хвостовая опора и толкающий винт. Очень большая площадь крыла и нет закрылков и элеронов. Есть комбинированный элемент управления – так называемые флапероны», - рассказывает Михайлов.

Как рассказывает Михайлову основатель компании Aeroprakt Юрий Яковлев, электродвигательбыл закуплен в Германии. Производители, которые выпускают это оборудование для мотодельтоплана, гарантируют длительность заряда на 45 минут. Основная проблема для использования таких двигателей в авиации – необходимость. их охлаждения и долгая зарядка.

По мнению собственника Aeroprakt, электроавиция станет востребованной и популярной тогда, когда большинство автомобилей будут тоже электрическими.