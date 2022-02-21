«Я со своим районом»: Нардеп Чорноморов инициировал и провел в Вознесенской РГА заседание по вопросам территориальной обороны

Народный депутат Украины Артем Чорноморов, который представляет в Парламенте 131-ый округ, инициировал проведение заседания по вопросам территориальной обороны, чтобы вместе с военными и руководителями громад обсудить алгоритм действий, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

«Мои родители, как и вся моя семья, остаются в Николаевской области, в Украине. Они спрашивают меня: «Что делать, если начнется обострение?». Думаю, что такие мысли появляются у многих из нас из-за той информационной войны, которую развернули против нашего народа. Следовательно, пользуясь выходным между пленарными неделями, инициировал проведение заседания по вопросам территориальной обороны Вознесенского района. Убежден, что организации терробороны должно быть уделено очень серьезное внимание. Она должна быть не чем-то формальным, что существует только на бумаге. Поэтому подчеркнул важность создания понятного протокола действий, на случай, если возникнет чрезвычайная ситуация» - написал нардеп.

Также он высказал недоумение тем, что областная власть не предоставила разъяснений, как действовать местным властям и жителям громад в случае угрозы.

«Удивлен, что областные власти Николаевщины до сих пор не предоставили никаких разъяснений относительно того, как всем нам действовать. Уверен, что областная государственная администрация вместе с облсоветом должны разработать и утвердить алгоритм действий для представителей местного самоуправления – с четким указанием того, кто за что отвечает, какая материально-техническая база должна быть в наличии в общинах, кто координирует и налаживает связь между областными властями и ОТГ и для жителей Николаевской области – куда обращаться за помощью, в случае возникновения опасности для жизни, что нужно иметь при себе на всякий случай, как будет происходить коммуникация и т.д», - написал нардеп.

Он высказал уверенность, что такие действия со стороны областной власти, необходимы прежде всего для недопущения паники.