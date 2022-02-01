В Китае из ледяного соленого озера шесть часов спасали снежного барса

На северо-востоке Китая в провинции Цинхай из соленого озера достали. снежный барс. Зверя спасли местные жители вместе с полицией, он идет на поправку.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на South China Morning Post.

Барса заметили, когда он лежал на отмели озера Фейцуй и выглядел слабым. Местные жители, увидев животное, позвали полицейских. Было заметно, что зверю нужна помощь. Однако он не подпускал к себе людей. Только через шесть часов барса смогли вытащить на берег и поймать. К тому времени шерсть леопарда пропиталась солью из водоема. Вероятно, он успел наглотаться соленой водой.

Намокший зверь дрожал, потому что температура была -10°C. Животное отвезли к ветеринарам в Голмуд, где ему оказали экстренную помощь. Сейчас жизненные показатели барса стабильны, он поправляется.

Когда снежный барс поправится, его отпустят в дикую природу. Если же у зверя найдут хроническую болезнь, то он и дальше будет жить под наблюдением. В Китае снежные барсы находятся под защитой государства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Гавайских островах освободили самку кита, которая запуталась в веревке и прибрежном мусоре