По меньшей мере 16 человек погибли, из-за шторма «Юнис», который обрушился на Европу: в соцсетях публикуют видео последствий разрушительного ветра

По меньшей мере 16 человек погибли, из-за шторма «Юнис», который промчался по территории ряда стран в Европе.

Об этом пишет ВВС, а пользователи соцсетей распространяют видео последствий урагана.

Смертельные случаи были зарегистрированы в Бельгии, Нидерландах, Германии, Польше, Ирландской Республике и Великобритании, поскольку сильные ветры валили деревья и разбрасывали обломки зданий.

Миллионы домов и предприятий по всей Европе оказались без электроэнергии, а транспортные сети были частично разрушены.

Береговая охрана Нидерландов заявила, что пыталась найти 26 пустых грузовых контейнеров, потерянных в Северном море.

В пятницу были зафиксированы порывы ветра со скоростью более 120 миль в час (почти 200 км/ч). Четыре человека погибли в Нидерландах – они пострадали от падающих деревьев. Еще четверо погибли в Польше.

Три человека погибли на дорогах в Англии, еще двое погибли в Германии и два человека погибли в Бельгии, в том числе мужчина получил удар по голове солнечной батареей, которая сорвалась со здания в Генте. Работник муниципального совета в возрасте 60 лет погиб в графстве Уэксфорд, Ирландия, когда на него упало дерево. Еще около 30 человек на севере Франции пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных со штормом.

40-футовые (12-метровые) транспортные контейнеры были потеряны с зарегистрированного в Панаме судна Marcos V вокруг Вадденских островов по пути в Германию. Береговая охрана Нидерландов заявила, что при поиске использовала вертолеты и аварийное буксирное судно, а судам в этом районе также было предложено следить за ситуацией. В другом месте в Нидерландах в Гааге были сорваны части крыши стадиона футбольной команды ADO Den Haag, а высокоскоростные поезда в Бельгию, Францию ​​​​и Великобританию были отменены. Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn заявил, что «более 1000 км» (620 миль) путей были повреждены.

По сообщению AFP, в Польше в субботу днем ​​по-прежнему был отключен миллион клиентов после того, как северо-запад страны сильно пострадал от урагана. Работа паромов через Ла-Манш – самый загруженный морской путь в мире – была приостановлена до того, как английский порт Дувр вновь открылся в пятницу днем. Сотни рейсов были отменены в аэропортах, включая Хитроу и Схипхол.

Напомним, что за день до урагана в Польше, 15 февраля, наводнение в Бразилии унесло жизни более 100 человек.

