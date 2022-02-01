По меньшей мере 16 человек погибли, из-за шторма «Юнис», который обрушился на Европу: в соцсетях публикуют видео последствий разрушительного ветра

По меньшей мере 16 человек погибли, из-за шторма «Юнис», который промчался по территории ряда стран в Европе.
Об этом пишет ВВС, а пользователи соцсетей распространяют видео последствий урагана.
Смертельные случаи были зарегистрированы в Бельгии, Нидерландах, Германии, Польше, Ирландской Республике и Великобритании, поскольку сильные ветры валили деревья и разбрасывали обломки зданий.
Миллионы домов и предприятий по всей Европе оказались без электроэнергии, а транспортные сети были частично разрушены.
Береговая охрана Нидерландов заявила, что пыталась найти 26 пустых грузовых контейнеров, потерянных в Северном море.
В пятницу были зафиксированы порывы ветра со скоростью более 120 миль в час (почти 200 км/ч). Четыре человека погибли в Нидерландах – они пострадали от падающих деревьев. Еще четверо погибли в Польше.
Три человека погибли на дорогах в Англии, еще двое погибли в Германии и два человека погибли в Бельгии, в том числе мужчина получил удар по голове солнечной батареей, которая сорвалась со здания в Генте. Работник муниципального совета в возрасте 60 лет погиб в графстве Уэксфорд, Ирландия, когда на него упало дерево. Еще около 30 человек на севере Франции пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных со штормом.
По сообщению AFP, в Польше в субботу днем по-прежнему был отключен миллион клиентов после того, как северо-запад страны сильно пострадал от урагана. Работа паромов через Ла-Манш – самый загруженный морской путь в мире – была приостановлена до того, как английский порт Дувр вновь открылся в пятницу днем. Сотни рейсов были отменены в аэропортах, включая Хитроу и Схипхол.
Напомним, что за день до урагана в Польше, 15 февраля, наводнение в Бразилии унесло жизни более 100 человек.