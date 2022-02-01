В марте украинцев ожидают длинные выходные и рабочая суббота

В марте 2022 года в Украине будет девять официальных выходных дней. В первый месяц весны отмечается Международный женский день (8 марта), который добавит два дополнительных дня для отдыха.

Об этом пишут «Украинские новости».

Всего в марте будет 31 календарный день, из которых 22 будут рабочими, а 9 - выходными.

Международный женский день (8 марта) является нерабочим днем. В этом году он приходится на вторник и рабочий день в понедельник, 7 марта, перенесен на субботу, 12 марта.

Так, у украинцев в марте будет четыре выходных дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта.

Остальные выходные марта - субботы и воскресенья - 13, 19 и 20, 26 и 27 марта.

Вместе с тем, в марте 2022 года в Украине сокращенные рабочие дни не предусмотрены.