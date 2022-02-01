В Николаеве 21 и 22 февраля состоится разводка мостов

21, 22 февраля с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Южнобужский, Ингульский и пешеходный мосты.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Отмечается, что в понедельник, 21 февраля, в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдут два буксира «Бугский» и «Урал», а также несамоходный плавкран «ПК23».

Также во вторник, 22 февраля, состоится разводка мостов.

Из акватории НСЗ после проведения ремонтных работ выйдет судно «Александр Охрименко».

«Просим николаевцев учесть данную информацию, планируя свой маршрут передвижения по городу!», - говорится в сообщении.

Напомним, спустя четыре года Минфин согласовал передачу Варваровского моста Николаева на баланс государства.