За сутки на Николаевщине зафиксировали 1099 новых случаев коронавируса – выздоровело 450 человек

По состоянию на 21 февраля в Николаевской области выявлено 1099 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 21 февраля из всех 142 639 (+1099) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 82903 (+607);
Первомайск – 9184 (+104);
Южноукраинск – 5123 (+19);
Вознесенск – 3208 (+27);
Очаков – 2517 (+34).
На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3465 (+9) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3228 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 450, всего – 120572.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3501, в сутки – 9.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 21.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1186 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 76 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 129 больных и 16 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 169 больных;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 116 больных и 10 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 90 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 80 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 89 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 61 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 42 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 21 больной и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 25 больных и 9 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 34 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 46 больных и 4 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 75 больных и 6 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 27 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 41 больной и 7 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 11 больных.
Напомним, на 20 февраля в Николаевской области выявлено 945 новых подтвержденных случаев COVID-19.