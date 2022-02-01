За сутки на Николаевщине зафиксировали 1099 новых случаев коронавируса – выздоровело 450 человек

По состоянию на 21 февраля в Николаевской области выявлено 1099 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 21 февраля из всех 142 639 (+1099) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 82903 (+607);

Первомайск – 9184 (+104);

Южноукраинск – 5123 (+19);

Вознесенск – 3208 (+27);

Очаков – 2517 (+34).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3465 (+9) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3228 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 450, всего – 120572.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3501, в сутки – 9.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 21.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1186 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 76 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 129 больных и 16 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 169 больных;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 116 больных и 10 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 90 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 80 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 89 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 61 больной;

- Очаковская многопрофильная больница – 42 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 21 больной и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 25 больных и 9 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 34 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 46 больных и 4 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 75 больных и 6 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 27 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 41 больной и 7 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 11 больных.

Напомним, на 20 февраля в Николаевской области выявлено 945 новых подтвержденных случаев COVID-19.