На дорогах Украины заработали еще 24 камеры автофиксации превышения скорости

С понедельника, 21 февраля, на дорогах Украины заработали 24 новых комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом в Facebook сообщил замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«На автомобильных дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево, Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают дополнительные приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», – сообщил он.

Так, 10 приборов «КАСКАД» расположены на дорогах Киева, шесть в Закарпатской области, три в Ивано-Франковской области, по два в Суммах и Мукачево, и один в Виннице.

Теперь на дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

Напомним, что с 26 ноября на трассах Николаевской области заработали две новые камеры автофиксации превышения скорости.