Николаевский застройщик пустыря на Сухом Фонтане заявил о давлении со стороны депутатов: «Ратуют не за интересы жителей, а за вид на реку из своих квартир»

В Николаеве фирма «Солид констракшн компани» собирается построить два многоквартирных семиэтажных дома в микрорайоне Сухой Фонтан. Однако, на начальном этапе компания уже столкнулась с давлением и манипуляциями со стороны отдельных представителей местных властей.

Об этом речь идет в письме от имени директора компании Сергея Бартошука, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Как известно, недавно в СМИ появилась информация о том, что построить многоэтажки собираются на территории сквера «Каскадный» и ради этого вырубят десятки деревья.

В компании отметили, что хоть фирма «Солид констракшн компани» была создана только в прошлом году, она уже может гордится своими достижениями в строительной сфере города Николаева. Потому что речь идет не о компании, которой меньше года, а о коллективе, причастном к созданию бренда «Н-Инвест».

В частности, под этим брендом были достроены и введены в эксплуатацию долгострои в микрорайоне «Северный» и на улице Космонавтов. В настоящее время компания занимается строительством дома в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Генерала Карпенко. Где инвесторы оставили дома без средств, но с котлованом.

«Благодаря нашим усилиям семьи, которые годами ждали жилье, за которое они заплатили собственные деньги, наконец-то получили квартиры. Некоторые квартиры ждали более 10 лет. Как минимум, эти факты уже говорят сами за себя. Мы – компания, осуществляющая мечты обманутых горожан. А не наоборот», - сообщили в компании.

В компании заявили, что материал газеты «Вечерний Николаев» написан однобоко, ставит под сомнение репутацию компании и в целом вызывает у читателя негативное впечатление. К тому же, в компании отмечают, что журналисты не обратились за официальным комментарием для статьи.

Что касается самого строительства, то в «Солид констракшн компани» заявили, что строить дома собираются на пустыре, который завален кучей мусора, а не на территории сквера. Также опровергли и массовую вырубку деревьев - снесут только одинокие деревья, при том что взамен по завершению строительства собираются высадить намного больше.

«Теперь по поводу запланированного строительства «высотных «халабуд» и «вырубки многолетних деревьев», о которых идет речь в материале. У читателя может показаться, что есть определенный участок со многими деревьями, которые злые застройщики просто спилят и построят вместо парка дом. На самом же деле речь идет о пустыре с несколькими одинокими деревьями и кучей мусора. Можем предположить, что мусор туда не упал с неба, а свалку там устроили не застройщики. А единственное, что там можно вырубить, это сорняк, который каждое лето там себя лучше чувствует. Что касается нескольких одиноких деревьев, то по завершении строительства и благоустройства территории они будут компенсированы в несколько кратном размере», - добавили в «Солид констракшн компани».

Указывается, что компания, учитывая опыт предыдущих строек, которые им пришлось доводить после горе-застройщиков до логического завершения, они не начинают какие-либо работы без надлежащей документации.

В связи с этим, у компании «Солид констракшн компани» есть право застройки выше упомянутого земельного участка (кадастровый номер 4810136300:01:002:0019). Целевое назначение участка – 02.10. Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. Также 27 сентября 2021 управлению государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета предоставлено сообщение о начале выполнения подготовительных работ. А 28 декабря Департамент архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета предоставил градостроительные условия и ограничения по проектированию объекта строительства.

Также компания намерена провести общественные слушания, что предусмотрено законодательством. Они состоятся 22 февраля в БК Строителей. Директор компании заявил, что готов рассмотреть и выслушать пожелания и замечания местных жителей, но взамен он попросил горожан, выступающих против строительства, выслушать и позицию застройщика.

«Ведь у нас есть обоснованные подозрения, что сейчас общественным мнением пытаются манипулировать, в том числе представители депутатского корпуса, как областного совета, так и городского. И ратуют они, как нам кажется, не за интересы местных жителей, а за «прекрасный вид на реку» из окон их квартир, которого их оставят наши современные дома», - уверенны в компании.

В компании заявили, что пытаются развивать и инвестировать в Николаев, но отдельные заинтересованные лица всячески этому препятствуют. В частности, в «Солид констракшн компани» готовы отстаивать свою репутацию, в том числе, в судебном порядке.

«Хотим подчеркнуть, что наша компания придерживается требований законодательства. И речь идет как о документальной стороне строительства, так и о качестве наших объектов. К сожалению, пока мы пытаемся развивать Николаев и инвестировать в него, создавать современное комфортабельное жилье, отдельные представители местных властей, в погоне за собственными меркантильными интересами делают все для того, чтобы мы еще раз подумали. Подумали, следует ли продолжать инвестировать в Николаев. По-видимому, их устраивает, что большинство домов в городе было построено еще в прошлом веке и гарантийный срок их эксплуатации как ни истек, то уже почти истек. Наверное, их устраивает, что молодежь покидает город и в поисках лучших условий для жизни уезжает. Пожалуй, их многое устраивает. Но это не устраивает нас. Потому мы будем отстаивать свое честное имя. И если пригодится, то в судебном порядке».

Напомним, что крупнейший застройщик города Николаева, группа компаний «Н-Инвест» признана одной из лучших строительных компаний и награждена почетным званием «Предприятие года 2019».