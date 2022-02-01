Мэр Николаева поддержал строительство двух многоэтажек на Сухом Фонтане, потому что сейчас там «конкретный срач»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич поддерживает строительство двух многоэтажных домов в микрорайоне Сухой Фонтан.

Об этом мэр заявил в пятницу, 18 февраля, во время онлайн-эфира в соцсетях, передает «Преступности.НЕТ».

Александр Сенкевич считает, что строить на данной территории необходимо, чтобы ликвидировать там «конкретный срач», существующий годами.

— Насколько мне известно, там не 7-этажные дома, а 5-этажные – уменьшили этажность. Я за то, чтобы там построили эти дома, потому что там, на самом деле, срач конкретный. На этом земельном участке, который принадлежал владельцу, постоянно соседи собирали мусор, – заявил Александр Сенкевич.

Мэр также добавил, что выступает за то, чтобы в городе были выделены парки и скверы, как зеленые зоны, а другие территории, которые не являются зелеными, застраивались детскими площадками, домами и другими объектами, чтобы у каждой территории был свой ответственный.

Как известно, в Николаеве фирма «Солид констракшн компани» собирается построить два многоквартирных семиэтажных дома в микрорайоне Сухой Фонтан. Однако, на начальном этапе компания уже столкнулась с давлением и манипуляциями со стороны отдельных представителей местных властей.