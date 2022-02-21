Николаевские спасатели проведут тактико-специальные учения с гарнизоном гражданской защиты на комбинате хлебопродуктов

22 февраля, во вторник, в Николаеве пройдут гарнизонные тактико-специальные учения на территории ЧАО «Николаевский комбинат хлебопродуктов».

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что учения пройдут с личным составом Николаевского гарнизона гражданской защиты. К учениям будут привлечены 10 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Просим горожан сохранять спокойствие и не паниковать», - предупредили спасатели.

Напомним, в январе николаевские ГСЧС провели учения по спасению людей на воде и рассказали, где можно нырять на Крещение.