Астрономы показали фотографии галактик из созвездия Пегаса

Космический телескоп Хаббл сфотографировал пару взаимодействующих галактик Arp 298, которая находится в созвездии Пегаса.

Об этом сообщается на сайте телескопа.

Пара галактик NGC 7469 (более крупная) и IC 5283 находится примерно в 200 миллионах световых лет от Земли. Галактика NGC 7469 также содержит активную сверхмассивную черную дыру и яркое кольцо звездных скоплений.

Эта система станет одной из первых галактик, наблюдаемых с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб в рамках научных программ летом 2022 года.

Напомним, ранее телескоп «Хаббл» показал карликовую галактику в созвездии Живописца.