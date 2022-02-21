Депутат Николаевского горсовета Чайка провел выездную встречу с жителями Корабельного района

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка провел выездной прием с жителями Корабельного района.

О подробностях встречи он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, самые распространенные вопросы, с которыми обращались николаевцы, касались проблемного дорожного покрытия, транспортного коллапса в этом районе и жалоб в сфере ЖКХ.

«Провел прием граждан в Корабельном районе. Вопросы, с которыми обращались николаевцы, весьма разные. Были «традиционные» - ужасное состояние дорожного покрытия улиц: ни проехать, ни пройти. Невозможно добраться «скорой». Бывает так, что приходиться к машине больного нести не один десяток метров. А там, где хоть какой-то ремонт дороги провели, горе-дорожники оставили горы мусора, которые очень быстро превращаются в стихийные свалки. Есть претензии к графикам движения коммунальных автобусов по объездной дороге. Никак не получается у чиновников решить этот вопрос в пользу горожан. Обращались граждане с жилищными вопросами; с жалобами на благоустройство придомовых территорий; на засилье антенн мобильной связи на крышах многоквартирных домах», - написал Чайка.

Кроме того, он рассказал, что родители спортсменов обеспокоены из-за возможного закрытия спортивного учреждения.

«Как известно, в нашем городе набирает оборотов скандал, связанный с созданием по инициативе мэра Сенкевича муниципальных яхт-клубов. Организации еще не созданы, но уже имеют виды, в т.ч. на территорию и помещения ДЮСШ «Олимп», где занимаются более 450 юных спортсменов. Как поделились представители ДЮСШ, велика вероятность, что спортшкола просто перестанет существовать. Весьма обеспокоены таким развитием событий родители юных спортсменов, которые настроены решительно отстаивать это популярное спортивное учреждение», - написал депутат.

«Люди пожилого возраста просили посодействовать в получении «ковидной тысячи». Особенно страдают те, у кого кнопочные телефоны, проблемы со здоровьем, а социальные службы не всегда готовы и изъявляют желание помочь и проконсультировать таких граждан. Все вопросы взяты под контроль», - добавил Чайка.

Напомним, Чайка отчитался за первый год своей депутатской деятельности перед избирателями.