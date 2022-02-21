Николаевские спасатели обезвредили артснаряд, который местная жительница обнаружила возле дома

В понедельник, 21 февраля, николаевские спасатели путем подрыва уничтожили артснаряд, который обнаружила местная жительница вблизи дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
«21 февраля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области путем контролируемого подрыва уничтожен артиллерийский снаряд калибром 122 мм», - говорится в сообщении.
Рассказывается, что накануне на открытой территории вблизи частного домовладения по улице Кузнецкая в Николаеве гражданка обнаружила предмет, похожий на взрывоопасный, о чем и известила в экстренные службы.
«Уважаемые жители и гости нашего края, если вы обнаружили предмет похожий на боеприпас - немедленно сообщите по телефону 101 или 102 и следуйте следующим правилам:
- ни в коем случае не подходите к находке, это может быть крайне опасно. Оптимально безопасное расстояние – около 500 м;
- сразу прекратите работу в районе опасного предмета;
- ни в коем случае не передвигайте, не разбирайте и не нагревайте опасную находку;
- не допускайте посторонних лиц к опасному предмету;
Помните, уничтожать боеприпасы могут производить только специально подготовленные специалисты!», - говорится в сообщении.
Напомним, как на Николаевщине спасатели обезвредили немецкую противотанковую мину.