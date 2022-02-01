Американке спустя 12 лет вернули её пропавшую собаку

В штате Калифорния собаку Зои, пропавшую в 2010 году, вернули её хозяйке Мишель.

Об этом сообщает ВВС.

Зимой 2022 года неизвестные выбросили Зои выбросили из машины в сельской местности. Собаку нашли и передали в службу защиты животных. Там отсканировали микрочип собаки и обнаружили, что она пропала без вести в 2010 году.

Зои пропала без вести так долго, что компания по производству микрочипов считала ее мертвой с 2015 года. Офицер Брэндон Левин, который просканировал Зои, получил контактные данные ее владелицы от фирмы по производству чипов и обнаружил, что у женщины все тот же номер мобильного телефона. Собака была найдена примерно в 60 милях от того места, где она пропала без вести в 2010 году.

- Мы забрали ее и ее сестру-близнеца из приюта, когда им было шесть месяцев, она была с нами около полугода. Мы зашли в магазин минут на 20, вернулись, а ее нет. Я очень рада, надеюсь вернуть ее, вылечить и позволить ей прожить остаток жизни в хороших условиях, - отметила владелица собаки.

Напомним, ранее американцу спустя 15 лет вернули пропавшую кошку.