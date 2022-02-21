В Швейцарии набирают добровольцев, которые протестируют новую тюрьму и пробудут три дня под стражей

Новая тюрьма в швейцарском Цюрихе ищет волонтеров, которые добровольно сядут за решетку на три дня, чтобы протестировать ее работу. В настоящее время администрация получила более 600 заявок от желающих швейцарцев.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на сайт SWI.

Тюрьма рассчитана на 241 место. Каждый волонтер сможет выбрать меню: халяльное, мясное или вегетарианское. Главное условие – воспроизвести все тюремные правила. По словам директора тюрьмы Марка Айерманна, кандидатам не следует ожидать условий «лагеря для отдыха». Они должны помочь властям и администрации тюрьмы обеспечить надлежащее функционирование ежедневных операций и предоставить персоналу возможность ознакомиться с объектом.

Добровольцы в любой момент смогут отказаться от пребывания в тюрьме. Чтобы соответствовать государственной программе, они должны быть совершеннолетними, проживать в Цюрихе, а также дать согласие на обработку биографических данных.

Напомним, ранее итальянский мафиози судился с тюрьмой, чтобы ему разрешили слушать музыку и допоздна смотреть ТВ.