«Не паникуй! Готовься»: в Николаеве состоялась очередная военная подготовка для горожан

В воскресенье, 20 февраля, в Николаеве прошла очередная подготовка для гражданского населения. Мероприятие прошло в рамках всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься» Общественного Штаба Обороны, при поддержке Национального Корпуса, ОО Ассоциации участников и инвалидов АТО, Николаевского областного центра национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения, а также ВПК Авангард.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского Национального корпуса.

«Более 100 граждан продолжили получать знания и совершенствовать приобретенные навыки гражданской защиты. Для всех присутствующих были приготовлены пять разных из тактической медицины, эвакуации раненого и огневой подготовки. Николаевцы имели возможность отработать навыки обращения с оружием, подготовку к стрельбе, снаряжение и разрядку автоматного магазина, тактические движения в составе малых групп, проведение сердечно-легочной реанимации, оказание помощи раненому в «красной» и «желтой» зонах и другие», - сказано в сообщении.

Руководитель штаба Николаевской областной ячейки Национального Корпуса Александр Глущенко отметил, что такие выучки помогут не растеряться в критической ситуации.

«Наши занятия рассчитаны для тех, кто действительно хочет получить новые знания, быть полезным во время чрезвычайных ситуаций. Спрос на подобные знания растет, это действительно мотивирует. Тогда ты понимаешь, что мы объединены одной целью – защита нашего города, наших семей и нашей Родины. Мы показываем врагу и другим недоброжелательным лицам, что мы не паникуем и готовимся. Вместе нас будет тяжело одолеть», – подчеркнул Александр Глущенко.

Продолжатся занятия на следующем неделе – анонс будет размещен в социальных сетях.

Напомним, 22 февраля, во вторник, в Николаеве пройдут гарнизонные тактико-специальные учения на территории ЧАО «Николаевский комбинат хлебопродуктов».