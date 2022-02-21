В ОП сообщили о завершении самой сложной части реформы децентрализации – местные бюджеты увеличились на 62 миллиарда

В Офисе Президента Украины заявили о завершении одного из самых сложных этапов реформы децентрализации в Украине.

Об этом написал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко у себя на странице в Facebook.

«Хочу поблагодарить всех представителей местного самоуправления, которые оперативно поддержали призыв Президента Украины к усилению территориальной обороны. За прошедшую неделю состоялись сессии по этому вопросу, налажено взаимодействие с военными. Объединенными усилиями Президента, Правительства и местных властей мы завершили самую сложную часть реформы децентрализации – формирование обновленного базового уровня местного самоуправления», - написал Тимошенко.

Он сообщил, что благодаря децентрализации местные бюджеты увеличились на 62 миллиарда долларов и на данный момент составляют 352 миллиарда. В связи с этим есть необходимость в создании новых Центров предоставления административных услуг.

«Такой ресурс для развития общин требует качественного менеджмента. И центральные, и местные власти работают для достижения одной цели – удобный сервис для людей на всех уровнях предоставления государственных услуг. Поэтому центральные власти предлагают общинам не только проекты и программы, позволяющие создать сеть современных ЦПАУ, транспортную и социальную инфраструктуру, но и управленческие инструменты, которые следует применять в своих операционных процессах», - добавил Тимошенко.

Напомним, после реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, более известной как «децентрализация» и стартовавшей в Украине в 2014 году, бюджеты городов-миллионников выросли вдвое.