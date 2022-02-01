В Ровно врачи удалили из глаза рыболовный крючок и сумели сохранить парню зрение

Врачи-хирурги Ровенской областной детской больницы удалили из глаза 17-парня рыболовный крючок.

Об этом сообщается на Facebook-странице больницы.

Пациента доставили в экстренном порядке, с тяжелыми повреждениями глаза. Особенность данной травмы заключалась в том, что крючок был достаточно больших размеров и имел увеличенный вес. Положительным моментом было то, что не были повреждены хрусталик и роговица.

Врачи удалили крючок, наложили швы и использовали антибактериальные, противовоспалительные и регенерирующие препараты. Также им удалось сохранить зрение пациента. Острота зрения левого поврежденного глаза – 0,6 с коррекцией 0,8 (при норме 1).

Напомним, ранее в Николаеве врачи областной больницы спасли 22-летнюю роженицу, попавшую в реанимацию.