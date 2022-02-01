Во Франции спустили на воду еще один катер для украинских пограничников – производство продолжат в Николаеве

Во Франции 21 февраля на мощностях судостроительной компании ОСЕА состоялся спуск на воду второго катера FPB98MKI для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ожидается, что уже весной этого года катера, построенные по французскому проекту, заступят на охрану морских рубежей Украины.

Напомним, что первый катер, построенный в рамках украино-французского соглашения, был спущен на воду в декабре прошлого года. Пока моряки-пограничники осваивают новую современную технику во Франции. Они изучают особенности эксплуатации и обслуживания этого катера.

Напомним, что часть катеров строят во Франции – компания ОСЕА. А 5 из 20 катеров будут произведены в Николаеве с помощью французских специалистов на украинских мощностях – на заводе «Нибулон».