Во Франции спустили на воду еще один катер для украинских пограничников – производство продолжат в Николаеве

Во Франции 21 февраля на мощностях судостроительной компании ОСЕА состоялся спуск на воду второго катера FPB98MKI для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Ожидается, что уже весной этого года катера, построенные по французскому проекту, заступят на охрану морских рубежей Украины.
Напомним, что первый катер, построенный в рамках украино-французского соглашения, был спущен на воду в декабре прошлого года. Пока моряки-пограничники осваивают новую современную технику во Франции. Они изучают особенности эксплуатации и обслуживания этого катера.
Напомним, что часть катеров строят во Франции – компания ОСЕА. А 5 из 20 катеров будут произведены в Николаеве с помощью французских специалистов на украинских мощностях – на заводе «Нибулон».