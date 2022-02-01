В Николаеве «маршрутчик» вернул ребенку потерянный телефон

В Николаеве водитель маршрутного такси №16 вернул ребенку и его родителям потерянный в салоне автобуса телефон.

Об этом в Faceboook-группе «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт», сообщила мать ребенка Анна.

«Спасибо водителю «маршрутки» №16 (спринтер). Ребёнок вечером ехал с тренировки от стадиона «Эвис» до остановки «Рассвет» и забыл в «маршрутке» телефон. Водитель его нашёл, зарядил и терпеливо ждал, пока мы найдём потеряшку. Ответить на звонки не мог, т.к. наш продвинутый ребёнок заблокировал функцию «ответить», - сообщила она.

Напомним, ранее николаевцу вернули ноутбук, забытый в «маршрутке».