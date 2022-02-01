В Николаеве перенесли запланированную на сегодня разводку мостов на 24 февраля

В Николаеве перенесли разводку Ингульского и Южно-Бугского мостов, которая была запланирована на вторник, 22 февраля.

Об этом сообщает «ЭЛУ Автодорог».

Как известно, мосты должны были развести для вывода судна «Олександр Охрименко» после проведения ремонтных работ.

«Заказчик разведения Ингульского и Южно-Бугского мостов обратился с просьбой о переносе разводки мостов с 22 февраля на 24 февраля 2022 года с 12:00 до 13:00. Резервная дата 25 февраля», - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 февраля состоялась разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов. В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдут два буксира «Бугский» и «Урал», а также несамоходный плавкран «ПК23». Отметим, что во время разводки плавкран врезался в опору Варваровского моста - вход судна в акваторию был задержан. Планировалось, что судно пройдет под Ингульским мостом около 12 часов, но сделать это удалось только спустя два часа - в 14:00. В связи с этим в центре города образовались большие автомобильные пробки.