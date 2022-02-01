ТримайсяЗемлі: Основатель группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян о ситуации вокруг Украины

«Решение бежать – короткое и неверное. Мы должны не только брать от украинской земли, мы должны защищать и оберегать ее в тяжелое время. Я и моя семья находимся в Украине и не собираемся ее покидать», — отметил Рафаэль Гороян, в комментарии в поддержку флэшмоба #ДержисьЗаЗемлю.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

Он призвал собственников бизнеса к спокойствию в связи с недавними событиями, а также предостерег от принятия «минутных» решений.

- Я призываю всех бизнесменов остаться, потому что вы лидеры - лидеры своих компаний, и поверьте мне, вся ваша компания смотрит на вашу позицию. Когда лидер бежит - будут бежать ВСЕ, - подчеркнул Рафаэль Гороян.

- Вы много рисковали и рискуете дальше. И брали на себя намного больше рисков, чем просто остаться на родной земле, защищая свой дом и хозяйство.

Собственник компании «Прометей» также отметил, что ведет бизнес в «Украине – красавице» уже на протяжении почти 30 лет. И бежать, за секунду похоронив все, он не намерен.

Группа компаний «Прометей» призывает сохранять спокойствие, готовиться к посевной, внесению удобрений, готовить зернохранилища к новому урожаю и «триматися землі»!

Слава Украине!

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