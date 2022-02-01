Умер диссидент и Герой Украины Иван Дзюба

В ночь на 22 февраля, скончался диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Ему был 90 лет.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Литературовед, политический и общественный деятель, Николай Жулинский, отметил, что само имя Дзюбы говорит о многом.

«Сегодня утром во сне на 91 году жизни ушел за пределы этого земного мира уникальный муж Иван Дзюба. Одно имя уже говорить много. Много – это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего, Иван Дзюба – это интеллектуальный проводник и представитель украинского шестидесятничества. И я сегодня не могу не вспомнить слова Лини Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба – это человек, который всегда имел мужество говорить правду», – сказал он.

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, и все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

Информации о том, где и когда состоится церемония прощания пока недоступна.

Справка:

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донбасса. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, в свое время был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд «Интернационализм или русификация», но был «помилован».

Напомним, что месяцем ранее в Николаеве умерла известная актриса русдрама Сталина Лагошняк.