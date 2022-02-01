В Новой Одессе без газоснабжения остались около 2000 абонентов и два детсада: «Сработала предохранительная автоматика безопасности»

В понедельник, 21 февраля, в городе Новая Одесса на газорегулирующем пункте сработала предохранительная автоматика безопасности. Пока аварийно-диспетчерская бригада АО «Николаевгаз» разбирается в причинах происшествия газоснабжения прекращено.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».

«Согласно Правилам безопасности систем газоснабжения и регламенту проведения таких работ, мерой предупреждения утечек газа и колебаний давления является опломбирование всех выключающих устройств на сети, как на газорегулирующем оборудовании, так и на распределительных сетях, а также газопроводах-вводах, ведущих отдельно к жилья бытовых потребителей. В настоящее время отключен 21 шкафовый газораспределительный пункт и 13 домовых регуляторов давления. Газоснабжение временно прекращено для 1938 потребителей и двух детских садов», - говорится в сообщении.

На месте работают 22 бригады, при необходимости их количество будет увеличено для оперативного разрешения ситуации и возобновления газоснабжения.

Потребителей газа просят обеспечить доступ работникам АО «Николаевгаз» к газопроводам и помещениям, в которых установлены газовые приборы, для выполнения необходимых работ и скорейшего восстановления газоснабжения.

Напомним, как в Рыбаковке строители при разрытии повредили газопровод – газ отключили 552 потребителям и девяти коммунально-бытовым объектам.