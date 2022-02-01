Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

После скандала вокруг нацотбора на Евровидение-2022 и Alina Pash оргкомитет конкурса решил предложить группе Kalush Orchestra поехать на международное песенное соревнование.

Об этом стало известно во вторник, 22 февраля, после проведенного собрания оргкомитета Нацотбора на Евровидение и участников группы.

После встречи оргкомитета и представителей Kalush Orchestra группа согласилась поехать на конкурс от Украины с песней Stefania.

— Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала нацотбора на Евровидение-2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой, — сказал вокалист группы Олег Псюк.

Отметим, что 66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине.

Напомним, что победительница нацотбора Алина Паш, оказавшаяся в центре скандала в связи поездкой в оккупированный Россией Крым, отказалась представлять Украину на Евровидение-2022. После чего оргкомитет официально снял кандидатуру артистки.