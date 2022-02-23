Украина поднялась на 15 позиций в мировом рейтинге мобильного интернета – его скорость выросла на треть

Украина поднялась в глобальном рейтинге скорости мобильного интернета от Ookla Speedtest Global Index сразу на 15 позиций – с 77 места в январе 2021 на 62 позицию в январе 2022 года.

Об этом сообщает издание «Ain.ua».

Согласно исследованию Ookla, средняя скорость загрузки в мобильной сети выросла почти на 10 Мбит/с – с 19,66 Мбит/с в начале 2021 года до 29,06 Мбит/с в 2022 году.

В мире средняя скорость загрузки в мобильных сетях достигла 29,62 Мбит/с, а для передачи 8,44 Мбит/с. В сегменте фиксированного интернета показатели, конечно, значительно выше – 59,84 Мбит/с и 25,51 Мбит/с соответственно.

В рейтинге скорости мобильного интернета Украина поднялась на 15 позиций в год, а в рейтинге фиксированного – заняла 57 место (опустившись на 2 позиции с января 2021 года). Для этого исследования в Ookla Speedtest проанализировали около 1,1 миллиона тестов скорости интернета, которые пользователи из Украины проводили в приложении Speedtest во второй половине 2021 года.

Напомним, что Украина вошла в антирейтинг стран, где продавцы часто «скручивают» пробег автомобилей.