В Колумбии разрешили делать аборты, ранее их приравнивали к убийствам

Конституционный суд Колумбии принял решение о декриминализации абортов, которые женщины совершат в течение 24 недель с начала беременности. Ранее аборт в государстве являлся преступлением и приравнивался к убийству.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «The Guardian».

Аборт в Колумбии раньше можно было сделать только в том случае, если рождение ребенка угрожало здоровью или жизни будущей матери, если у плода были серьезные пороки развития или если беременность стала результатом изнасилования, кровосмешения или искусственного оплодотворения без согласия беременной женщины.

После принятия решения сотни людей, поддерживающих легализацию абортов, пришли к зданию Конституционного суда, чтобы отпраздновать событие.

- Мы празднуем это решение как историческую победу женского движения в Колумбии, которое десятилетиями боролось за признание своих прав. Решения относительно своего тела должны принимать только женщины и девушки, люди, способные рожать, - сказала директор Amnesty International Эрика Гевара-Росас.

По оценкам организаций, занимающихся защитой репродуктивных прав, ежегодно в Колумбии совершают до 400 тысяч абортов, причем только 10% - легально. Местный поставщик услуг по репродуктивному здоровью Profamilia подсчитал, что в течение 2020 года в Колумбии совершили, по меньшей мере, 26 тысяч опасных абортов. А по данным колумбийской коалиции по правам женщин Causa Justa, по меньшей мере, 350 женщин осудили за аборты в период с 2006 по середину 2019 года, в том числе 20 девушек в возрасте до 18 лет.

"Ya es ley, ya es ley, ya es ley": mujeres celebran, frente a la Corte Constitucional, la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. pic.twitter.com/IOqphireO7 — Fundación Sumapaz (@FunSumapaz) February 22, 2022

Напомним, ранее в Польше после смерти беременной женщины десятки тысяч граждан вышли на акции протеста.