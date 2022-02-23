Чернобыльский заповедник показал фото редких животных, которые водятся на его территории

В Чернобыльском заповеднике камера в фотоловушке сняла лошадей Пржевальского и оленей.
Об этом сообщается на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В одном из случаев на фото попали лошадь Пржевальского с жеребенком, в другом – четверо оленей.
В других случаях фотограф Сергей Дромашевский заснял лисицу, рябчика и сарну (дикую косулю) редкой расцветки.
Напомним, ранее в Чернобыле волк наткнулся на сотрудников заповедника и стал «позировать» перед фотокамерой.