В Украине прекратил свою деятельность Высший совет правосудия – уволилась большая часть его участников

В Украине Высший совет правосудия 22 февраля 2022 года официально прекратил осуществление своих полномочий. Сразу десять членов Совета правосудия написали заявления об увольнении с должностей, которые сегодня были удовлетворены.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Полномочия части членов Совета правосудия прекратятся уже завтра, 23 февраля. Таким образом, 22 февраля со своих должностей уволились сразу 10 членов ВСП:

- Наталия Краснощекова (избрана по квоте Съезда судей в 2018 году); - Олег Прудивус (избран по квоте Съезда судей в 2018 году); - Лариса Швецова (избрана по квоте Съезда судей в 2018 году); - Светлана Шелест (избрана по квоте Съезда судей в 2018 году); - Сергей Болотин (избран по квоте Съезда судей в 2021 году); - Владимир Говоруха (избран по квоте Съезда судей в 2018 году, тезка прокурора Николаевской области); - Лариса Иванова (избрана по квоте Съезда судей в 2018 году); - Виктор Матвийчук (избран по квоте конференции прокуроров в 2018 году); - Татьяна Розваляева (назначена Президентом Украины в 2020 году); - Валерий Суховой (избран по квоте Съезда судей в 2021 году).

Не стали писать заявления и решили остаться на должностях членов Высшего совета правосудия:

- Виктор Грищук (избран по квоте Съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений в 2019 году); - Оксана Блаживская (назначена Президентом Украины в 2019 году); - Инна Плахтий (избрана Съездом судей в 2021 году); - Виталий Салихов (избран Съездом судей в 2021 году).

Также членом Совета правосудия остается глава Верховного Суда Всеволод Князев (бывший николаевский судья), который является членом ВСП согласно занимаемой должности.

С 23 февраля 2022 года Высший совет правосудия больше не имеет необходимого полномочного состава. Это значит, что неопределенное время в Украине будет отсутствовать орган судебной власти, способный решать кадровые и финансовые проблемы судебной власти.

Ранее, 8 февраля Этический совет начал процедуру оценивания действующих членов Высшего совета правосудия, так и не приступив на тот момент к собеседованиям с кандидатами в Совет правосудия. 18 февраля в Совете правосудия заявили, что главная цель деятельности Этического совета фактически состоит в принудительной замене действующего состава Совета правосудия новыми людьми.

Права рассматривать дисциплинарные жалобы на судей до создания специального подразделения дисциплинарных инспекторов, которых еще предстоит набрать по конкурсу, Совет правосудия лишился еще летом 2021 года.

Кроме того, еще в январе с должностей членов Совета правосудия уволились представители адвокатуры Павел Гречковский и Алексей Маловацкий.

Напомним, ранее судья Ленинского райсуда Николаева Олег Кирильчук заявил, что решил служить в территориальной обороне и не желает возвращаться на должность.