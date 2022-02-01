В Николаевской ОГА сообщили, что уже есть предприятия, которые готовы помочь с финансированием терробороны области

Во вторник, 22 февраля, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким вместе с председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой провели совещание с руководителями районов и с руководящим составом терробороны области по решению неотложных вопросов территориальной обороны.

Об этом сообщают в пресс-службе ОГА.

Главной целью собрания стало углубление сотрудничества и координации между председателями райгосадминистраций, территориальных общин области, командиров батальонов и бригады территориальной обороны.

«В настоящее время первоочередной задачей для глав райгосадминистраций является налаживание коммуникаций с командирами батальонов территориальной обороны на территории их районов», - отметил Виталий Ким.

На совещании глава ОГА поднял вопрос материально-технического обеспечения терробороны области. По его словам, уже есть первые предприятия, готовые оказать такую ​​помощь.

«Эти предприятия готовы обеспечить терроборону компьютерами, оснастить места хранения оружия, материально-технически обеспечить «секретку» и так далее. Сейчас перед главами РГА стоит задача опять же наладить коммуникацию с руководителями терробщин, бизнесом, чтобы как можно быстрее полностью решить этот вопрос», - сообщил он.

Присутствующие имели возможность задать вопрос и обсудить важные моменты территориальной обороны области. По результатам совещания главам райгосадминистраций предоставлены соответствующие предложения и поручения.

«Еще раз прошу всех присутствующих активно включиться в работу, хотя ситуация контролируема, но должны быть готовы на все 100%. Облгосадминистрация всегда готова к сотрудничеству», – добавил Виталий Ким.

Напомним, нлава Николаевского областного совета Анна Замазеева объявила сбор средств на поддержку и развитие территориальной обороны Николаевской области.