Николаевские патрульные помогли беременной оперативно добраться до роддома

В Николаеве 21 февраля патрульные оперативно сопроводили в роддом автомобиль с беременной, который не мог проехать из-за заторов.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Около 14 часов к экипажу патрульных подъехал автомобиль. Водитель сообщил, что в машине находится его беременная жена, у которой начались роды. Муж попросил патрульных о помощи, потому что на улицах города затруднено движение транспорта.

«Инспекторы, не мешкая, включили спецсигналы и быстро сопроводили автомобиль в больницу. Мы благодарим патрульных Александру Асауленко и Евгения Пыжикова за своевременную и оперативную помощь. Желаем крепкого здоровья младенцу и его семье», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее на Николаевщине патрульные помогли оперативно доставить в больницу 10-летнюю девочку.