Новый директор департамента ЖКХ Николаева еще не принял решение об оптимизации штата, но озвучил приоритетные цели

Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Мирошниченко поделился приоритетными направлениями в своей работе.

Об этом говорилось во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ во вторник, 22 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Мирошниченко, он планирует перераспределить функции в департаменте, при этом о сокращении штата говорить не стал.

— В городском совете создана комиссия по оптимизации структуры всего исполнительного комитета, и в частности структуры департамента ЖКХ. На данный момент было проведено несколько заседаний, на которых я уже присутствовал в качестве помощника городского головы, и на тот момент я проходил стажировку. От депутатов я получил пожелания и замечания…Сейчас рано говорить будут ли какие-то сокращения. Однозначно скажу, что перераспределение функций в департаменте будет, и будет основано на экспертных мнениях депутатов, на опыте городов, которые вошли в десятку по комфортности проживания в Украине. По штатной численности можно будет говорить, как будет согласовано с депутатами, — отметил Мирошниченко.

Также он выделил семь приоритетных направлений, над которыми планирует работать в дальнейшем.

— Это те направления, которые находятся на слуху у жителей, по которым наибольшее количество обращений в Contact Center, и опять же – мнениее депутатов, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента.

- Разработка новой концепции по твердым бытовым отходам на территории Николаева; - Освещение в городе - замена светоточек на LED лампы; - Разработка стратегии по ремонту дорог и тротуаров; - Развитие и наполнение, как технической, так и материальной базой коммунальное предприятие «Николаевские парки»; - Разработка пятилетней стратегии каждого коммунального предприятия; - Оптимизация операционных завтра каждого коммунального предприятия; - Привлечение инвестиций в коммунальные предприятия, а также в парковые зоны города.

Напомним, что согласно декларации за год, которую подал как директор «Мариупольтеплосеть» и депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Мирошниченко проживает с супругой и двумя сыновьями. В его собственности имеется дачный домик на 32,3 квадратных метра и земельный участок площадью 512 квадратных метров. В собственности жены имеется квартира площадью 61.7 квадрата.

Дмитрий Мирошниченко ездит на двух легковушках: Nissan Note 1.4 2012 года выпуска и LINKOLN MKC 2015 года выпуска, которая в 2020 году ему обошлась в 616 тысяч гривен.

На должности директора «Мариупольтеплосеть», где проработал до ноября 2021 года, заработал 1 миллион 44 тысячи 599 гривен. Наличными он хранит 400 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на должность замдиректора ДЖКХ Николаева с приставкой «и.о.» мэр Сенкевич устроил экс-чиновника из Мариуполя Дмитрия Мирошниченко, а на КП «Парки» поставил руководить экс-директора «Мариупольавтодора», уволенного из-за коррупции.